Star mit bosnischen Wurzeln ziert das Cover der „Vogue“

Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der türkischen Musikindustrie, die Schauspielerin und Sängerin Ajda Pekkan, verkörpert auch mit 77 Jahren noch immer das Ideal einer starken, verführerischen Frau mit einer unglaublichen sexuellen Ausstrahlung. In ihrer jüngsten Veröffentlichung auf dem Cover der Automobilzeitschrift Vogue begeistert sie alle Fans, doch ihre bewegte Vergangenheit überrascht noch mehr.

Ajda Pekkan wird oft als „Superstar“ bezeichnet und genießt dank ihrer Musik und ihrer langjährigen Karriere landesweite Bekanntheit. Mit ihrer Musik präsentiert sie selbstbewusst starke, unabhängige Frauen in der Türkei und hat dabei stets klar erkennbare westliche Einflüsse integriert.

Sie wurde 1946 in Istanbul als Tochter bosnischer Einwanderer geboren und erlangte bereits in den Sechziger Jahren Bekanntheit durch ihre Interpretation des italienischen Titels „Il Cielo In Una Stanza“. Sie brillierte als Multitalent im Bereich Schauspiel und Musik und arbeitete in dieser Zeit mit den größten Künstlern ihrer Ära zusammen. Bis heute hat sie 20 Alben veröffentlicht und in unzähligen Filmen mitgewirkt – eine Karriere, die von Menschen aller Generationen gleichermaßen geschätzt wird.

Ihr Privatleben hat immer die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt. Sie heiratete im Jahr 1973 den Fußballspieler Joshkun Sampaz und die Medien deckten die Ereignisse Ihrer Liebe abrupt und extensiv auf. Ihre Ehe dauerte jedoch lediglich sechs Tage. Sie war damals 28 Jahre alt, Sampaz 19. Das junge Paar hatte sich im März desselben Jahres getroffen und zu einer heimlichen Hochzeit im Oktober desselben Jahres entschieden, um dem Widerstand von Sampaz sehr einflussreicher und wohlhabender Familie zu entgehen. Dennoch wurde die Verbindung nicht akzeptiert und brachte dem jungen Paar unerträglichen Druck.

(FOTO: zVg.)

Sechs Jahre später verlobte sich Ajda mit dem Journalisten Erol Jaras, jedoch gingen sie nicht den Bund der Ehe ein.

1984 heiratete sie Ali Bars, mit dem sie sechs Jahre zusammenblieb. Seitdem hat sie nicht mehr geheiratet. Ihre persönlichen Angelegenheiten hält sie seitdem aus der Öffentlichkeit fern und gibt selten Einblick.

„Einsamkeit ist sehr schwer“

Offen spricht Ajda über ihre Entscheidung, keine Kinder zu bekommen. In der Sendung „Lass es unter uns bleiben“ offenbarte sie, dass sie im Leben sechsmal eine Abtreibung durchlaufen musste und der Verzicht auf eigene Kinder das größte Bedauern ihres Lebens sei.

Sie wünscht sich die wahre Liebe und eine stabile Ehe, in der sie ihre Kinder großziehen kann. All ihre Schwangerschaften wurden aus unterschiedlichen Gründen abgebrochen.

Ajda sagt rückblickend: „Einsamkeit ist sehr schwer. Ich war mit Ali verheiratet und während dieser Beziehung wurde ich schwanger. Aber ich war nicht in der Lage, das Baby zu gebären. Wenn ich zurückblicke, dann denke ich, wie schade das ist“.

Ihre Liebe zu Katzen hilft ihr in dieser Lage, beständig zu bleiben, wenn die eigenen Emotionen schwächeln: „Ich versuche, mich mit meinen Katzen zu trösten. Es passierte mir sechsmal und ich wollte es nicht. Ich konnte mein Leben kaum selbständig aufrechterhalten. Ich konnte kaum auf meinen eigenen Beinen stehen“, so Ajda.