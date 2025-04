Leere Regale drohen – Eier werden zur Mangelware

Eier Lieferengpässe zu Ostern: Spar warnt vor möglichen Engpässen im Sortiment. Besonders Bio-Eier könnten knapp werden, doch der Handelsriese gibt Entwarnung für die grundsätzliche Versorgung.

Heimischer Handelskonzern meldet Lieferengpässe bei Eierprodukten kurz vor dem Osterfest. Die österreichweite Supermarktkette Spar informiert ihre Kundschaft über potenzielle Versorgungsschwierigkeiten im Eier-Segment, die unmittelbar vor den Osterfeiertagen auftreten können. Besonders im Bio-Sortiment sei mit Einschränkungen zu rechnen, teilte die Unternehmenspressestelle mit.

Als Hauptgründe für die angespannte Versorgungslage werden die Ausbreitung der Vogelgrippe sowie die saisonal ansteigende Nachfrage identifiziert. Der Lebensmittelhändler gibt jedoch Entwarnung: „Immer genügend Eier vorhanden sind, nur da und dort kann es mal bei einer Sorte zu kurzfristigen Ausverkaufssituationen kommen. Eventuell muss man kurz mal auf eine andere Sorte ausweichen.“ Für das bevorstehende Osterfest sei die Grundversorgung jedenfalls gesichert.

Hinweis in Filiale

Die Problematik wurde öffentlich, nachdem ein Kunde des „Heute“-Magazins zu Wochenbeginn in einer Spar-Filiale in Vöcklabruck in Oberösterreich auf einen Aushang aufmerksam wurde. Der Hinweis vor dem entsprechenden Warenregal informierte die Verbraucher mit folgenden Worten: „Aufgrund von Herausforderungen in der landwirtschaftlichen Produktion kommt es derzeit zu Einschränkungen in der Verfügbarkeit von Eiern.“

Nur heimische Produktion

Die Lieferengpässe stehen in direktem Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie des Handelsriesen, der sich ausschließlich auf inländische Eierproduktion festgelegt hat. Der selbst auferlegte Verzicht auf Importe aus dem Ausland führt nun dazu, dass die heimischen Erzeuger mit ihrer aktuellen Produktionskapazität den gesteigerten Bedarf nicht vollständig abdecken können.

Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage erschwert die kontinuierliche Belieferung aller Verkaufsstellen des Unternehmens.