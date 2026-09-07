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Todesfall

Leiche auf Rückbank: Mitarbeiter macht Fund in abgeschlepptem Auto

Leiche auf Rückbank: Mitarbeiter macht Fund in abgeschlepptem Auto
(Symbolbild Foto: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Zwei Tage stand das Auto auf dem Werkstattgelände – bis ein Mitarbeiter einen erschreckenden Fund machte.

Ein Mitarbeiter eines Autohauses in Zell am Ziller hat am Sonntagabend auf dem Werkstattgelände eine Leiche entdeckt. Auf der Rückbank eines abgestellten Fahrzeugs lag der leblose Körper eines 79-jährigen Mannes ungarischer Herkunft. Das Auto war bereits am Freitag nach einer Panne auf der Zillertaler Höhenstraße abgeschleppt worden.

Zwei Tage später entdeckt

Der Ablauf der Geschehnisse lässt sich wie folgt rekonstruieren: Am Freitagnachmittag blieb das Fahrzeug auf der Zillertaler Höhenstraße liegen und wurde anschließend zu einer Werkstatt in Zell am Ziller abgeschleppt. Erst am frühen Sonntagabend entdeckte ein Mitarbeiter die leblose Person auf der Rückbank des Fahrzeugs. Polizeisprecher Stefan Eder bestätigte: „Dabei handelte es sich um den 79-jährigen Zulassungsbesitzer aus Ungarn.“

Rettungskräfte und ein Notarzt, die umgehend alarmiert wurden, konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Eine Obduktion wurde angeordnet, um die näheren Umstände des Todesfalls zu klären. Polizeisprecher Stefan Eder erklärte: „Derzeit gibt es keine Indizien auf Fremdverschulden.“

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