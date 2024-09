Letzte Chance: Beantragung von Wahlkarten endet am Mittwoch

Wer seine Stimme bei der anstehenden Nationalratswahl am kommenden Sonntag via Briefwahl oder in einem anderen Wahllokal als dem eigenen abgeben möchte, muss die Frist zur Beantragung einer Wahlkarte beachten. Die Frist für schriftliche Anträge endet am morgigen Mittwoch.

Möglichkeiten zur Beantragung

Wahlkarten können schriftlich per Post, Fax, E-Mail, mittels Karte aus dem Wahl-Folder oder online mit der ID Austria in der App „Digitales Amt“ beantragt werden. Diese Frist endet am Mittwoch, 25. September, um 23.59 Uhr. Ab Donnerstag ist die Beantragung nur noch persönlich bei der Gemeinde möglich, in deren Wählerevidenz man steht. Für die persönliche Abholung gilt der Stichtag Freitag, 27. September, bis 12 Uhr.

Möglichkeiten der Stimmabgabe

Mit einer Wahlkarte haben WählerInnen verschiedene Möglichkeiten, ihre Stimme abzugeben. Man kann sie vor dem 29. September per Post aus dem In- oder Ausland an die zuständige Wahlbehörde senden oder sie direkt bei der Bezirkswahlbehörde abgeben (lassen). Am Wahlsonntag kann die Stimme auch in einem anderen Wahllokal innerhalb Österreichs abgegeben werden. Für bettlägerige Personen stehen „fliegende Wahlbehörden“ zur Verfügung, um eine Stimmabgabe zu gewährleisten. In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass die Wahlkarte bis spätestens 17 Uhr am Wahlsonntag bei der Wahlbehörde einlangt.

Fristen für Auslandsösterreicher:innen abgelaufen

Für im Ausland lebende ÖsterreicherInnen sind die Fristen für die Abgabe von Wahlkarten bereits abgelaufen. Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums endete die Frist am 20. September, innerhalb Europas war der letzte Termin der 23. September.

