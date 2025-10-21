Letzte Chips verbraucht: VW-Werk Wolfsburg steht vor Stillstand

Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen steht offenbar kurz davor, die Produktion wichtiger Fahrzeugmodelle einzustellen. Grund dafür sind akute Versorgungsengpässe bei Halbleitern (Computerchips). Besonders betroffen ist die Fertigung des Golf-Modells im Stammwerk Wolfsburg.

Laut einem Bericht der deutschen „Bild“-Zeitung, die sich auf Informationen aus Kreisen der Zulieferindustrie beruft, verfügt der Konzern nur noch für die laufende Woche über ausreichende Halbleiterbestände, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Bereits in der kommenden Woche könnten die verfügbaren Komponenten aufgebraucht sein.

Drohende Maßnahmen

Neben dem drohenden Produktionsstopp prüft der Autohersteller auch die Möglichkeit, Kurzarbeit zu beantragen.

Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen werden in Kürze erwartet.