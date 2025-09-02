Lidl-Rückruf: Dieses Produkt solltet ihr nicht mehr verwenden!

Vorsicht bei diesem Heimwerker-Tool: Ein Laser-Entfernungsmesser von Lidl könnte gefährlich für die Augen sein. Der Hersteller hat bereits reagiert.

Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) hat am 1. September 2025 eine Warnung bezüglich eines bei Lidl erhältlichen Produkts ausgesprochen. Ein Laser-Entfernungsmesser der Eigenmarke „Parkside“ mit der Identifikationsnummer IAN 470757_2407 könnte bei nicht sachgerechter Anwendung zu Schädigungen der Augen führen.

Der Hersteller OWIM GmbH & Co. KG hat einen offiziellen Warenrückruf eingeleitet. Im Wortlaut der Unternehmensmitteilung heißt es: „Die Firma OWIM GmbH & Co. KG führt im Sinne des Konsumentenschutzes aktuell einen Warenrückruf des Artikels ‚Laser-Entfernungsmesser‘ der Marke ‚Parkside‘ durch.“ Bei dem Produkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Laser eine zu hohe Stärke aufweist. Dies kann bei unsachgemäßer Verwendung zu Augenschäden führen. Die Firma OWIM GmbH & Co. KG bittet daher alle Kunden dringend, den Rückruf zu beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden.

Der Rückruf betrifft ausschließlich dieses Modell – andere Parkside-Produkte sind nicht betroffen. Konsumenten sollten das Gerät sofort aus dem Verkehr ziehen und nicht weiterverwenden, um mögliche Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Rückgabe möglich

Das betroffene Messgerät wurde in österreichischen Lidl-Filialen seit dem 2. Juni 2025 vertrieben. Konsumenten können das Produkt in jeder Lidl-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis vollständig erstattet – auch ohne Vorlage eines Kaufbelegs.

Für Rückfragen steht der Kundenservice von Lidl Österreich werktags zwischen 7.30 und 18 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/500 810 zur Verfügung.