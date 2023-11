Liebe und Solidarität: Marija spendet Marko ihre Niere

In Lajkovac, Westserbien, hat sich ein bemerkenswertes Ereignis ereignet, das die Kraft der Liebe und Solidarität unterstreicht. Marija (31) und Marko (30) haben uns allen eine Lektion in Liebe und Hingabe gegeben, als Marija beschloss, Marko ihre Niere zu spenden. Dank einer groß angelegten humanitären Aktion und Marijas selbstloser Entscheidung konnte Marko eine erfolgreiche Nierentransplantation in der Türkei durchführen lassen.

In der kleinen Stadt Lajkovac in Westserbien hat sich eine Geschichte entfaltet, die das Herz berührt. Marija Milojkovic (31) und ihr Freund Milos Markovic (30) sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Milos litt an einer schweren Nierenerkrankung, die eine Transplantation erforderlich machte.

Eine groß angelegte humanitäre Aktion wurde ins Leben gerufen, um Geld für Milos‘ Behandlung zu sammeln. Die Aktion vereinte die Menschen in Lajkovac, ganz Serbien und sogar die Diaspora. Während dieser Zeit äußerte Marija den Wunsch und die Bereitschaft, Milos ihre Niere zu spenden.

„Wir sind am 22. Oktober in die Türkei zu Untersuchungen gefahren und dachten, wir würden schon am Freitag zurückkehren. Aber der Arzt sagte, dass die Operation möglich ist, alles hat sich gefügt und so sind wir geblieben und haben alles abgeschlossen“, erzählt Marija. Die Transplantation wurde erfolgreich durchgeführt und Milos verbrachte 24 Stunden auf der Intensivstation, bevor er in sein Zimmer verlegt wurde. „Die Niere begann sofort zu arbeiten, er nimmt jetzt Medikamente und sie überwachen jede Stunde seinen Fortschritt“, fügt Marija hinzu.

Milos erholt sich gut von der Operation. „Er steht auf, geht spazieren, isst. Ich werde morgen schon aus dem Krankenhaus entlassen. Hier ist das wie eine Routineoperation“, berichtet Marija. Trotz der Schmerzen weiß Milos, dass das Schlimmste hinter ihm liegt.