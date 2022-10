“Lieber arbeitslos”: AMS bietet Top-Jobs an, keiner möchte arbeiten

In Österreich waren im September 237.409 Arbeitslose gemeldet, 31.841 weniger als in der gleichen Woche 2021. Auch die Zahl der Teilnehmer an Aus- oder Weiterbildung sank im Vergleich zur Vorjahreswoche um 514 beziehungsweise auf 68.750.

Wie das Arbeitsministerium heute mitteilte, sind derzeit 306.159 Personen arbeitslos und 5.943 Personen in Teilzeit gemeldet.

„Die Arbeitslosenquote lag Ende September bei 5,7 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit 14 Jahren“, sagte ÖVP-Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

„Diese Entwicklung zeigt einmal mehr, dass der österreichische Arbeitsmarkt derzeit den geopolitischen Herausforderungen trotzt und stabil bleibt“, erklärte Kocher.