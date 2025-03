Virgil van Dijk plant, Liverpool am Saisonende zu verlassen. Paris Saint-Germain zeigt Interesse an dem niederländischen Verteidiger.

Virgil van Dijk, der niederländische Abwehrspieler, plant, Liverpool nach Abschluss der laufenden Saison zu verlassen. Trotz seiner 33 Jahre gilt er weiterhin als einer der herausragendsten Verteidiger in der Premier League. Internationale Medien berichten von seinem Wunsch, das Umfeld zu wechseln, und es wird spekuliert, dass er in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Reds tragen wird.

Vertragsverhandlungen

Es wird angenommen, dass Van Dijk die Vertragsbedingungen für einen neuen Kontrakt am einfachsten aushandeln könnte. Gleichzeitig könnte Liverpool mit dem möglichen Abgang von Trent Alexander-Arnold zu Real Madrid und Mohamed Salahs Interesse aus Saudi-Arabien konfrontiert sein, was den Verlust von drei Schlüsselspielern bedeuten könnte.

Laut dem spanischen Medium Fichajes hat Van Dijk „beschlossen, seine Episode“ in der Premier League zu beenden und als freier Spieler zu wechseln. Paris Saint-Germain zeigt angeblich Interesse an dem Niederländer, um ihn als zentralen Bestandteil ihres neuen Projekts zu gewinnen. Auch ein Wechsel zu Bayern München wurde zuvor in Betracht gezogen.

Seit seinem Wechsel zu Liverpool im Januar 2018, für den er von Southampton für fast 85 Millionen Euro verpflichtet wurde, hat sich Van Dijk schnell zu einem unverzichtbaren Spieler entwickelt. Nach dem Abgang von Jordan Henderson im Jahr 2023 übernahm er die Rolle des Kapitäns.