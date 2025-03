Zollalarm: Bosnierin mit 43.800 Euro erwischt!

Am 20. März 2025 verhinderten Zollbeamte am Grenzübergang Slavonski Samac die illegale Einfuhr von 43.800 Euro. Eine Staatsbürgerin aus Bosnien und Herzegowina versuchte, mit einem Bus, der bosnische Kennzeichen trug, in das Zollgebiet der EU einzureisen, ohne das mitgeführte Bargeld anzumelden, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Aufgrund des Verstoßes gegen Artikel 69.a des Devisengesetzes wurde der Reisenden ein Bußgeldbescheid ausgestellt. Sie erhielt eine Strafe in Höhe von 13.140 Euro, und das Bargeld wurde konfisziert.

Deklarationspflicht

Die Zollbehörde nutzt diesen Vorfall als Erinnerung an alle Reisenden: Bargeldbeträge über 10.000 Euro müssen bei der Einreise in die EU deklariert werden, um hohe Geldstrafen und mögliche Sanktionen zu vermeiden.