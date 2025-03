Tragischer Fund: Leichnam am Strand von Montenegro entdeckt

„`html

Am Strand von Jaz in Montenegro wurde ein männlicher Leichnam entdeckt. Die Polizei ermittelt, um die Identität und Todesursache zu klären.

Am Sonntag ereignete sich am Strand von Jaz in Montenegro ein tragischer Fund: Ein männlicher Leichnam wurde entdeckt, wie die lokale Zeitung „Vijesti“ berichtete. Die Polizei informierte darüber, dass der Körper gemäß der Anordnung des Staatsanwalts nach Kotor gebracht wurde, um dort eine Obduktion durchzuführen.

Untersuchungen laufen

Derzeit ist die Identität des Verstorbenen noch unbekannt. Die Behörden setzen ihre Untersuchungen fort, um sowohl die Todesursache zu klären als auch die Identität des Mannes festzustellen.

