Nach Disneyland-Ausflug: 11-Jähriger brutal von Mutter ermordet

Ein geplanter Disneyland-Ausflug endet in einer Tragödie: Ein 11-jähriger Junge wird tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Seine Mutter steht unter Verdacht.

Ein dreitägiger Aufenthalt in Disneyland Kalifornien, der für unvergessliche Erlebnisse sorgen sollte, endete tragisch, als der 11-jährige Yatin am 19. März leblos in einem Hotelzimmer nahe des Vergnügungsparks in Anaheim aufgefunden wurde. Die Polizei fand den Jungen mit einer durchgeschnittenen Kehle und mehreren Stichwunden vor. Yatins lebloser Körper lag auf dem Bett, umgeben von Souvenirs aus Disneyland. Verdächtigt wird seine Mutter, Saritha Ramaraju, die die Polizei selbst zum Tatort rief und die Tötung ihres Sohnes gestand. Zudem soll sie versucht haben, durch die Einnahme einer großen Menge Tabletten Suizid zu begehen. Ramaraju hatte das Messer, das sie für die Tat verwendete, am Vortag gekauft.

Nach dem Vorfall wurde die 48-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und am folgenden Tag festgenommen. Der Mord geschah an dem Tag, an dem Yatin planmäßig zu seinem Vater zurückkehren sollte. Seit der Scheidung der Eltern im Jahr 2018 hatten beide das Sorgerecht für Yatin gemeinsam inne. Ramaraju befindet sich derzeit in Gewahrsam; eine Gerichtsanhörung ist für den 17. April angesetzt.