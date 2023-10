Luna Djogani ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Luna Djogani, die Gewinnerin der serbischen Reality-TV-Show „Zadruga 2“, hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die freudige Nachricht wurde von ihrem Ehemann Marko Miljkovic und ihrer Schwester Nina Djogani auf Instagram geteilt.

Die freudige Nachricht über die Geburt ihrer zweiten Tochter, die den Namen Lana trägt, wurde von ihrem Ehemann Marko Miljkovic auf Instagram geteilt. „Drei Kilogramm und 600 Gramm, 53 Zentimeter, Lana ist angekommen! Willkommen Lana, grüße alle, so melde ich mich bei euch Leuten“, schrieb der stolze Vater in seinem Beitrag.

Auch Lunas Schwester, Nina Djogani, konnte ihre Emotionen nicht verbergen und teilte ihre Freude auf Instagram. „Willkommen in der Welt, Tantchen Liebe. Lana“, schrieb sie.

Wir haben versucht, Oma Anabela Atijas zu erreichen, aber sie hat nicht ans Telefon gegangen. Die Sängerin postete jedoch auf Instagram eine Geschichte mit einem Bild eines Storches, der ein Baby trägt, und schrieb „sie ist angekommen.