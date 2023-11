Lungenerkrankungen: Neue Pandemie oder doch Fehlalarm? (VIDEO)

In den nördlichen Regionen Chinas, insbesondere in Peking und der Provinz Liaoning, gab es kürzlich Berichte über „undiagnostizierte Pneumonien“ bei Kindern. Diese schürten die Befürchtungen einer neuen Pandemie.



Doch laut unabhängigen Experten und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich hierbei nicht um einen neuen Erreger, sondern um eine Rückkehr bekannter Atemwegserkrankungen in Folge der COVID-19-Pandemie. Die weltweite Pandemie und die damit einhergehenden Gesundheitsmaßnahmen haben die üblichen Zyklen vieler Infektionskrankheiten erheblich gestört. „Dieses Phänomen der ‚Lockdown-Ausgangs‘-Wellen von Atemwegsinfektionen wird manchmal als ‚Immunitätsschuld‘ bezeichnet“, erklärt Francois Balloux, Direktor des Genetics Institute der University College London. Doch Videos aus überfüllten Krankenhäusern sorgen für Unruhe.

Härterer Lockdown als in anderen Ländern

Ende 2022 hob China seine strenge Null-COVID-Politik auf. Dies ist das erste Jahr, in dem das Land ohne weitreichende Beschränkungen in die Saison der Atemwegsübertragungen eintritt. Da China einen weitaus längeren und härteren Lockdown erlebte als praktisch jedes andere Land auf der Erde, wurde erwartet, dass diese ‚Lockdown-Ausgangs‘-Wellen in China erheblich sein könnten“, so Balloux.



Die WHO forderte mehr Informationen über Chinas Anstieg von Atemwegsinfektionen bei Kindern. Nach einem Telefongespräch mit verschiedenen chinesischen Gesundheitsbehörden bestätigte die WHO, dass die Daten auf einen Anstieg von Mycoplasma pneumoniae Pneumonie (auch „Walking Pneumonia“ genannt), RSV, Adenovirus und Influenza-Virus hindeuten.

„Wir haben speziell nach Clustering gefragt: Sehen Sie ein Clustering von undiagnostizierten Pneumonien? Und sie sagten nein. Sie gaben uns die Prozentsätze dessen, was auf Influenza, Rhinovirus, Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae zurückzuführen ist“, berichtet Maria Van Kerkhove, stellvertretende Direktorin der WHO-Abteilung für Epidemie- und Pandemievorbereitung und -prävention.

Laut WHO keine ungewöhnlichen Erkrankungen

Die WHO fand Chinas Daten und Erklärungen plausibel und stellte fest, dass es keine ungewöhnlichen Krankheitsbilder für diese Erreger gibt. „Dies ist eine insgesamt erhöhte Welle, keine diskreten Cluster“, resümiert Van Kerkhove. „Im Grunde genommen war das Signal, das wir zu überprüfen versuchten, tatsächlich kein wirkliches Signal. Es war nur eine Anzeige für eine allgemeine Übertragungszunahme im ganzen Land.“

Die WHO empfiehlt den Menschen in China, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für die Atemwegssaison zu treffen. Beispielsweise Impfungen gegen COVID-19 und Grippe, das Tragen von Masken, Händewaschen und gute Belüftung. Spezifische Maßnahmen für Reisende nach China wurden nicht empfohlen.