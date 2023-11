Mysteriöse Lungenentzündungen bei Kindern: WHO fordert Antworten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte das Reich der Mitte auf, Licht ins Dunkel um die vermehrten Fälle von Lungenentzündungen bei Kindern im Norden Chinas zu bringen. Es geht nicht nur um eine simple Aufklärung der Situation, sondern auch um die Bereitstellung von zusätzlichen Informationen.

Die Medienlandschaft wurde kürzlich von Berichten über eine Anhäufung von nicht diagnostizierten Lungenentzündungen unter Kindern in China durchzogen. Die WHO steht vor einem Rätsel. Es ist noch unklar, ob diese mysteriösen Fälle von Lungenentzündungen im Kontext mit dem allgemeinen Anstieg von Atemwegserkrankungen, wie CoV und Influenza, in Verbindung stehen.

Verbreitung der Erreger

Die Nationale Gesundheitskommission Chinas hingegen hat eine Theorie. Sie führt die Zunahme dieser Erkrankungen auf die Verbreitung der Erreger nach der Aufhebung der CoV-Maßnahmen zurück. Ein Zusammenhang, der noch weiterer Untersuchungen bedarf.

Die Krankenhäuser im gesamten Land sind laut „The Telegraph“ von kranken Kindern überfüllt. Seit Mitte Oktober verzeichnen die Regionen im Norden Chinas einen drastischen Anstieg grippeähnlicher Erkrankungen. Die chinesischen Behörden führten ursprünglich die steigenden Fallzahlen auf die Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen und die Verbreitung von bekannten Krankheitserregern wie Grippe und bakterielle Infektionen zurück.