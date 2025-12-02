Luxus-Coup: Prada schnappt sich Versace für Milliarden-Summe

Luxus-Rochade in der Modewelt: Prada sichert sich Versace für 1,25 Milliarden Euro. Lorenzo Bertelli übernimmt die Führung des traditionsreichen Modehauses.

Der italienische Luxuskonzern Prada hat die Übernahme des Traditionshauses Versace erfolgreich abgeschlossen. Nachdem bereits im Frühjahr die Akquisition für 1,25 Milliarden Euro angekündigt worden war, meldete die Prada-Gruppe am Dienstag den finalen Abschluss der Transaktion. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für den Kauf von der US-Unternehmensgruppe Capri Holdings liegen nun vor.

Versace, einst fest in Familienhand, durchlief seit dem tragischen Tod des Gründers Gianni Versace 1997 mehrere Veränderungen. Seine Schwester Donatella übernahm damals die kreative Leitung des Modehauses, von der sie sich Ende März dieses Jahres zurückzog.

Neue Führung

Mit der Übernahme rückt Lorenzo Bertelli, Sohn der renommierten Designerin Miuccia Prada, an die Spitze von Versace. Die Neuausrichtung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Versace an Strahlkraft eingebüßt hat, während die Prada-Gruppe – insbesondere durch die bei jüngeren Zielgruppen populäre Marke Miu Miu – wirtschaftlich floriert.