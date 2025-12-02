Vom Klassenzimmer zum WM-Finale: Das Erfolgsgeheimnis der Nachwuchskicker

Silber bei der U17-WM in Katar: Österreichs Nachwuchskicker begeistern die Fußballwelt. Hinter dem Erfolg steckt auch ein besonderes Wiener Schulmodell.

Das österreichische U17-Fußballnationalteam sorgte bei der Weltmeisterschaft in Katar für Furore und musste sich erst im Endspiel Portugal knapp mit 0:1 geschlagen geben. Bemerkenswert: Gleich vier Akteure aus dem erfolgreichen Aufgebot von Teamchef Hermann Stadler besuchen das Christian-Doppler-Gymnasium in Wien-Lehen, wo sie im dortigen Schul-Sport-Modell (SSM) ausgebildet werden.

⇢ Historisches WM-Finale! – U17 spielt um 17:00 – nicht verpassen!

