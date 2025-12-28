Macht-Demonstration auf Eis: Shiffrin ändert Kurs und triumphiert

Mikaela Shiffrin triumphierte am Sonntag am Semmering (Niederösterreich) und sicherte sich ihren fünften Slalom-Sieg in dieser Saison. Die US-Amerikanerin setzte sich im Nacht-Torlauf hauchdünn mit nur neun Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Camille Rast durch. Auf Rang drei landete die Albanerin Lara Colturi mit einem Rückstand von 0,57 Sekunden.

Bemerkenswert war Shiffrins Aufholjagd im zweiten Durchgang, nachdem sie nach dem ersten Lauf noch auf dem vierten Platz gelegen hatte. Das Rennen entwickelte sich zu einem wahren Ausscheidungsfahren – mehr als 40 Athletinnen schieden aus und erreichten nicht das Ziel.

Streckenänderung umstritten

Für Gesprächsstoff sorgte eine kurzfristige Änderung der Streckenführung vor dem entscheidenden zweiten Durchgang. Shiffrin hatte eine Passage als nicht befahrbar eingestuft und eine Anpassung durchgesetzt. Die Läuferinnen mussten sich daraufhin teilweise per Videomaterial auf den modifizierten Kurs vorbereiten.

Österreicherinnen stark

Aus österreichischer Sicht konnte Katharina Truppe als Vierte überzeugen, während ihre Namensvetterin Katharina Liensberger als Fünfte das Podium knapp verpasste.

Der nächste Wettkampf im Damen-Weltcup steht am 3. Jänner mit einem Riesentorlauf in Kranjska Gora (Slowenien) auf dem Programm.