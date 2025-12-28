Cappuccino um 50 Euro: Bosnisches Lokal bricht Weltrekord

Ein bosnisches Restaurant sorgt mit seiner goldenen Kaffeespezialität für Aufsehen. Das Lokal Dzamaris in der Aria Mall in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) hat ein Getränk kreiert, das selbst eingefleischte Kaffeeliebhaber staunen lässt: den nach eigenen Angaben größten Cappuccino mit essbarem Gold.

Der Luxus-Kaffee, der mit 100 Konvertiblen Mark (etwa 50 Euro) zu Buche schlägt, entstand auf ausdrücklichen Wunsch eines Gastes. Dieser war eigens aus Gracanica nach Sarajevo gereist, um die edle Kaffeespezialität zu genießen.

Goldene Kreation

„Der Gast bat uns, einen Cappuccino in der größtmöglichen Tasse zuzubereiten. Wir haben seinen Wunsch gerne erfüllt und dabei nach unserem Kenntnisstand den Weltrekord für den größten mit Blattgold verzierten Cappuccino aufgestellt„, erklären die Verantwortlichen des Restaurants. Das Getränk entspricht mengenmäßig zehn herkömmlichen Cappuccinos und wird mit zehn süßen Dessert-Kugeln serviert.

Exklusive Zubereitung

Den besonderen Luxus-Faktor liefert die Verzierung mit einem halben Gramm essbarem Blattgold, das dem Getränk seinen exklusiven Charakter verleiht. Das Restaurant weist darauf hin, dass die Zubereitung dieser Spezialität besonders aufwendig ist.

Wer in den Genuss des goldenen Cappuccinos kommen möchte, muss daher vorab reservieren.