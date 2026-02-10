Machtspiel an der Grenze – Trump fordert halbe Brücke für USA

US-Präsident Trump verschärft den Ton im Handelskonflikt mit Kanada und nimmt nun eine neue Grenzbrücke ins Visier. Er droht, die Eröffnung der Gordie Howe International Bridge zu blockieren, die Detroit in Michigan mit Windsor in Ontario verbinden soll.

In einer Mitteilung auf seiner Plattform Truth Social stellte Trump klare Bedingungen: Die Brücke dürfe erst in Betrieb gehen, wenn Kanada den Vereinigten Staaten „mit der Fairness und dem Respekt“ begegne, „den die USA verdienten“. Zudem forderte der Republikaner, dass mindestens die Hälfte des Bauwerks in US-Eigentum übergehen müsse.

Trumps Forderungen

Ein weiterer Kritikpunkt des Präsidenten betrifft die Herkunft der verwendeten Baumaterialien – er beanstandet, dass keine US-amerikanischen Produkte beim Brückenbau zum Einsatz kamen. Trump kündigte an, umgehend Verhandlungen einzuleiten.

Die jetzige Drohung reiht sich ein in eine Serie handelspolitischer Spannungen – erst vor kurzem hatte der US-Präsident mit Strafzöllen in Höhe von 100 Prozent gedroht.