Atemstillstand nach Mandel-Entfernung – Mädchen (4) verstorben

Nach einer Routine-Mandeloperation kämpfte die kleine E.M. um ihr Leben. Trotz Verlegung in eine Spezialklinik konnte das vierjährige Mädchen nicht gerettet werden.

Das Allgemeine Krankenhaus in Cacak (Serbien) hat sein tiefes Beileid gegenüber der Familie eines verstorbenen vierjährigen Mädchens zum Ausdruck gebracht. Die Klinikleitung kündigte umgehend Maßnahmen an, um die genauen Umstände des tragischen Vorfalls zu klären. Sowohl das Gesundheitsministerium als auch die zuständige Gesundheitsinspektion wurden über den Fall in Kenntnis gesetzt.

Die Krankenhausleitung ordnete eine interne Überprüfung der medizinischen Abläufe an. Zudem werden die Ergebnisse einer externen Qualitätsprüfung sowie der Obduktion abgewartet, um festzustellen, ob ein Behandlungsfehler vorliegt. Bei ersten Kontrollen stellten die Aufsichtsbehörden und der Gesundheitsinspektor fest, dass die medizinische Dokumentation ordnungsgemäß geführt wurde.

Tragischer Operationsverlauf

Bei dem Todesfall handelt es sich um die vierjährige E.M., die nach einer Operation der dritten Mandel im Allgemeinen Krankenhaus Cacak Komplikationen erlitt und daraufhin ins Institut für Mutter und Kind nach Belgrad verlegt wurde, wo sie später verstarb. Nach dem Eingriff verschlechterte sich der Zustand des Mädchens dramatisch, als es zu einer Verengung der Muskeln um die Atemwege kam.

Medizinische Details

Laut einer Quelle verlief die Operation zunächst ohne Auffälligkeiten – während des Eingriffs kam es zu keinen ungewöhnlichen Blutungen. Auch der anästhesiologische Befund war unauffällig. Erst beim Aufwachen trat ein Bronchospasmus (Verkrampfung der Bronchialmuskulatur) auf, der dem Kind das Atmen erheblich erschwerte. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus hatte das Mädchen einen normalen HNO-Befund gezeigt, und es lagen keine Kontraindikationen für die Operation vor.

Die Mutter des verstorbenen Kindes, Sanja M., äußerte sich in einer separaten Stellungnahme zu dem tragischen Vorfall.