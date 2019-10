HIT IN DEN USA

Made in Croatia: „Hellcat“ zur besten Pistole der Welt gekürt

In Kroatien, genauer gesagt in Karlovac, wird die beste Pistole der Welt hergestellt. Die Waffennation Nummer 1, die USA, ist verrückt nach dieser Waffe.

Wie der kroatische „RTL“ berichtete, wurde die „Hellcat“ von Waffenexperten zur besten Pistole für Selbstverteidigung gekürt. Diese mikrokompakte Waffe wurde erst kürzlich in Amerika präsentiert und fand sofort reißenden Absatz.

Besonders die Ergonomie, Präzision und der erschwingliche Preis von 569 Dollar überzeugten sowohl Experten als auch Waffenbesitzer. Die „Hellcat“ verfügt zudem über ein Fassungsvermögen von elf Patronen, einzigartig für eine Pistole dieser Größe.

Die Waffe wird zur Gänze von der Firma HS Produkt, die in Karlovac ansässig ist, hergestellt. Bereits mehr als zwei Jahrzehnte stellt dieses Unternehmen, das mehr als 1.600 Angestellte zählt, hoch angesehene Schusswaffen her und verkauft diese in der ganzen Welt.