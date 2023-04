Taste Atlas: Serbische Fleischprodukte unter den TOP100 der Welt

Die von Taste Atlas zusammengestellte Liste der 100 herausragendsten Fleischprodukte weltweit führt auch serbische Delikatessen auf. Obwohl Spanien und Italien die Rangliste dominieren, belegen einige serbische Spezialitäten ebenso beachtliche Platzierungen.

Als höchstplatziertes serbisches Produkt rangiert der Petrovacki Kulen mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,5 auf dem 26. Platz der Liste. Nur einige Ränge darunter findet sich die Pirotska Peglana Kobasica wieder, die mit einer Wertung von 4,4 den 39. Platz einnimmt. Ebenfalls mit einer Bewertung von 4,4 kann die Uzicka Prsuta stolz den 45. Platz für sich beanspruchen.

Petrovacki Kulen ist eine traditionelle serbische Wurst aus Backi Petrovac. Die Wurst wird aus Schweinefleisch hergestellt und enthält lediglich scharfe Paprika und Salz als Zusatzstoffe.

Die Uzicka Prsuta ist eine exquisiter Schinken, der traditionellerweise im malerischen Zlatibor-Gebirge hergestellt wird, insbesondere in den Gemeinden Cajetina, Uzice und Nova Varos. Seinen Namen verdankt dieses Fleischprodukt der Stadt Uzice, in der es zusammen mit zahlreichen anderen regionalen Spezialitäten vertrieben wurde. Bei der Herstellung können Rind-, Schweine- und Schaffleisch zum Einsatz kommen, wobei Rindfleisch in Serbien am häufigsten verwendet wird und unter der Bezeichnung Uzicka Goveda Prsuta bekannt ist.

Die Pirotska Peglana Kobasica ist eine erstklassige Wurstspezialität und stellt neben dem Teppich und dem Käse das dritte Produkt mit geschützter geografischer Herkunftsbezeichnung aus Pirot dar. Gemäß traditioneller Rezeptur wird sie aus den edelsten Stücken von Rind-, Ziegen- und Schaffleisch gefertigt und mit erlesenen Gewürzen verfeinert. Obgleich die Ursprünge des „Pegelns“ in Pirot nicht exakt feststellbar sind, wird diese Delikatesse in der südostserbischen Stadt seit mindestens einem Jahrhundert produziert.