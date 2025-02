Männer grillten Hähnchen auf Mistkübel im Park

Ein improvisierter Grill im Stadtpark von Erfurt sorgte für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Zwei Männer wollten ein Hähnchen auf ungewöhnliche Weise garen.

Improvisierter Grillabend

Ziemlich unhygienisch, sicherlich nicht effizient: Zwei Männer probierten sich im Park an einem neuen Rezept, zum Verkosten kam es jedoch nie. Am späten Donnerstagabend ereignete sich im Stadtpark von Erfurt ein ungewöhnlicher Vorfall, der Polizei und Feuerwehr auf den Plan rief. Gegen 22.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand gerufen, der sich als unkonventionelle Kochaktion zweier Männer herausstellte. Die Männer, im Alter von 31 und 44 Jahren, hatten einen öffentlichen Mülleimer in einen improvisierten Grill umfunktioniert. Sie entfachten ein Feuer im Inneren des Abfallbehälters, um auf der erhitzten Abdeckung ein ganzes Hähnchen zu garen.

Kein Brathuhn

Um das Feuer zu entfachen, verwendeten die beiden alles Brennbare, das sich im Mülleimer befand. Doch bevor das Hähnchen durchgebraten war, trafen die Einsatzkräfte ein. „Schließlich beendeten Rettungskräfte das Kochspektakel und löschten das Feuer“, erklärte die Polizei. Der durch diese Aktion entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Trotz des Verzichts auf Holzkohle konnten die Männer keine finanziellen Einsparungen erzielen. Ob das Rezept letztlich geschmeckt hätte, wird man nicht mehr erfahren.

Die beiden Männer müssen sich nun mit den rechtlichen Konsequenzen ihrer Aktion auseinandersetzen, da Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurden.