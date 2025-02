Mutter erschießt ihre drei Töchter und sich selbst

Ein erschütternder Vorfall erschüttert ein kleines Dorf in Wyoming: Eine Mutter tötet ihre Kinder, während eines überlebt. Die Hintergründe sind tragisch.

In einem tragischen Vorfall in den USA hat eine 32-jährige Mutter ihre drei Töchter getötet, während ihre siebenjährige Tochter schwer verletzt überlebte. Tranyelle Harshman, die Mutter, wählte den Notruf und meldete „Schüsse in meinem Haus“. Sie sagte der Telefonistin, dass die Leichen ihrer Kinder im Bett liegen, und drohte „dasselbe mit mir selbst zu machen“. Die Polizei wurde daraufhin in das 500-Seelen-Dorf Byron im US-Bundesstaat Wyoming geschickt, doch als sie eintraf, war es bereits zu spät. Harshman hatte auf ihre vier Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren geschossen und im Anschluss auf sich selbst.

Für zwei der Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Sie waren durch Kopfschüsse ermordet worden. Zwei Töchter und die Killerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort verloren Tranyelle Harshman und eines ihrer Kinder den Kampf.

Schwere Kopfverletzung

Die überlebende Tochter, Olivia, befindet sich in einem kritischen Zustand in einem Krankenhaus in Salt Lake City, Utah. Tranyelle Harshman litt laut einer Freundin unter schweren psychischen Problemen, einschließlich postpartaler Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Hintergrund und Reaktionen

Cliff Harshman, der Ehemann von Tranyelle und Vater der Kinder, äußerte seine Wut über den Vorfall. „Ich bin wütend. Ich versuche mein Bestes, das für eine Weile zu verdrängen und mich auf das Jetzt zu konzentrieren, denn diese Wut wird mein Kind nicht zurückbringen“, sagte er. Bei Gofundme wurde für das Mädchen namens Olivia eine Spendenkampagne gestartet. Auch für den Vater der Kinder gibt es eine Aktion bei Gofundme.

Lesen Sie auch: Wollte Influencerin werden: Mutter vergiftet einjährige Tochter Eine Mutter steht unter Verdacht, ihre Tochter vergiftet zu haben, um als Influencerin Spenden zu sammeln.

Mutter geht mit Dreijähriger in Fluss - und kommt alleine zurück In Zagreb wird eine Mutter beschuldigt, ihr Kind in einem Fluss zurückgelassen zu haben. Die Suche nach dem Mädchen läuft.

Mutter erschlägt ihre Kinder an Weihnachten Eine Mutter in Bayern steht unter Verdacht, ihre beiden Kinder getötet zu haben, bevor sie versuchte, sich selbst das Leben zu nehmen.

Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, können sich an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142 wenden. Sie ist rund um die Uhr erreichbar und kostenlos.