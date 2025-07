Die Generation Z erzeugt durch ihr Online-Verhalten oftmals digitale Doppelgänger – von vielen jungen Menschen meist unbemerkt. Denn der Umgang mit digitalen Anwendungen bietet neben Chancen auch Herausforderungen. So können ihre Daten ohne Zustimmung heimlich genutzt, kopiert oder verkauft werden. Das kann die eigene Identität auch im realen Leben beeinflussen.

Darauf möchten Magenta und die Deutsche Telekom besonders auch die junge Generation aufmerksam machen und sie unterstützen. Mit der heute startenden internationalen Kampagne #OwnYourWorld veranschaulichen sie, wie persönliche Daten auf oft unsichtbare Weise dupliziert und weiterverwendet werden können. Durch eine zielgruppengerechte Ansprache der GenZ in den Sozialen Medien möchten die Unternehmen sensibilisieren, zu Gesprächen anregen und junge Menschen befähigen, mehr Kontrolle über ihr digitales Leben zu übernehmen.

„Menschen sollten in ihrer Online-Welt die Kontrolle über ihre eigene Identität haben“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Wissen bietet Sicherheit. Deshalb möchten wir der Generation Z das Wissen und die Zuversicht vermitteln, die sie braucht, um im digitalen Leben achtsam zu sein und den Datenschutzmodus zu aktivieren.“

Eine neue Studie* im Auftrag der Deutschen Telekom zeigt, dass in Europa über 90 Prozent der GenZ Bedenken hinsichtlich ihrer digitalen Privatsphäre äußern. Nur rund 7 Prozent gaben an, sich beim Umgang mit dem Schutz ihrer Daten sehr sicher zu fühlen. Obwohl die GenZ in einer digitalen Welt aufgewachsen ist, fühlen sich viele junge Menschen nicht ausreichend informiert. Über 70 Prozent der Generation Z wünscht sich mehr Kenntnisse zum Selbstschutz, unterstreicht die Studie.

In ihrer Kampagne verdeutlicht die Deutsche Telekom die Doppelgänger-Realität mit einem surreal wirkenden Musikvideo. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Künstlerin VTSS (bürgerlicher Name Martyna Maja). Die erfolgreiche polnische Techno-Produzentin ist für ihren Mix aus verschiedenen Musikgenres bekannt. „Viele von uns spüren die unterschwellige Sorge darüber, wie viel von uns online lebt und wie wenig Kontrolle wir darüber haben“, erklärt VTSS. „Das Projekt fängt dieses Gefühl kreativ ein. Es hält uns einen Spiegel vor und hilft der jungen

Generation hoffentlich, sich wahrgenommen zu fühlen.“

Das Kampagnenvideo visualisiert die Sorge der jungen Generation durch nachhaltiges Storytelling. Inhalte im „Brainrot“-Stil zeigen, wie es sich anfühlt, wenn die digitale Identität entgleitet. Doppelgängerinnen stehlen der Künstlerin zunehmend die Aufmerksamkeit und bestimmen ihr Leben. Der Film zeigt, was passieren kann, wenn das Online-Ich ein Eigenleben entwickelt – und macht diesen Zustand damit in einer surrealen und aufmerksamkeitsstarken Form sichtbar.

#OwnYourWorld

Die Deutsche Telekom hat mit ownyourworld.online eine neue digitale Plattform gestartet. Sie bietet eine sechsteilige Reihe von kurzen Masterclasses. Die informativen Videos bieten viele Anregungen, Ratschläge und Empfehlungen für junge Menschen zum Umgang mit ihren Daten im Netz. Angeleitet von der Künstlerin VTSS, verwandelt die Serie komplexe Themen rund um den Datenschutz in eingängige Inhalte. Diese werden ferner für Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch und Snapchat zielgruppengerecht aufbereitet. Zudem können sie auch über die Kanäle des internationalen Musikprogramms Telekom Electronic Beats entdeckt werden.

Auftaktevent in Wien

Die Deutsche Telekom startet die Kampagne heute in neun ihrer europäischen Landesgesellschaften: Österreich, Deutschland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Der Spot wird reichweitenstark über Social Media ausgespielt, um so die digitale Plattform #OwnYourWorld bekannt zu machen. Bereits gestern Abend fand vorab ein Live-Event in Wien mit einem exklusiven Auftritt von VTSS statt. Das Event im bekannten Café Landtmann wurde von Telekom Electronic Beats mit Unterstützung von Magenta Telekom veranstaltet.

Neben #OwnYourWorld bietet die Deutsche Telekom mit ihrem Ratgeber „Sicher digital“ praktische Tipps, Tools und Expertenratschläge zu Informationssicherheit und Datenschutz. Über zentrale Grundregeln und alltagsnahe Tipps sensibilisiert die Seite für Risiken im Netz und gibt konkrete Tipps, um diesen zu begegnen. Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.telekom.com/de/konzern/datenschutz-und-sicherheit/sicher-digital

#OwnYourWorld ist Teil des langfristigen Engagements der Deutschen Telekom für die Generation Z. Sie möchte junge Menschen dabei unterstützen und darin stärken, ihr Online Leben mit mehr Selbstvertrauen, Handlungsfreiheit und Kontrolle zu gestalten – und so das Markenversprechen „Connecting Your World.“ einzulösen.