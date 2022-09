Manager von Jala Brat und Buba Corelli festgenommen 

Admir Arnautovic Smrk, einer der Manager der Sänger Jala Brat und Buba Corelli, wurde bei dem Polizeieinsatz festgenommen.

Laut “Istraga.ba” wurde Arnautovic auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina am Montagabend von Angehörigen der MUP des Kantons Sarajevo seiner Freiheit beraubt. Neben ihm wurde auch ein Mitglied der Direktion für die Koordinierung der Polizeibehörden, F.G., festgenommen, A.M. (1985) wird gesucht, da er an seiner Wohnadresse nicht gefunden wurde.

Die Festgenommenen wurden in den offiziellen Räumlichkeiten des Innenministeriums des Kantons Sarajevo festgehalten, und die strafrechtlichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

Auf Anordnung des Gerichts von Bosnien und Herzegowina wurden an drei Orten im Gebiet des Kantons Sarajevo Durchsuchungen durchgeführt, bei denen Gegenstände von Straftaten gefunden und vorübergehend beschlagnahmt wurden.

Durchführung geplanter Tätigkeiten zur Aufklärung und Dokumentation von Straftaten aus Artikel 250 des Strafgesetzbuches von Bosnien und Herzegowina (organisierte Kriminalität) in Verbindung mit Artikel 195 desselben Gesetzes (unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln) lautet die Anklage.

Polizisten der Polizeidirektion des Innenministeriums des Kantons Sarajevo führten in der vergangenen Nacht unter direkter Aufsicht der amtierenden Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina eine Operation mit dem Ziel durch, die Personen zu finden und zu verhaften, die mit der Ausführung der erwähnten kriminellen Handlungen in Verbindung stehen.

Lesen Sie auch: Jala und Buba covern 90er US-Song und stürmen die Austro-Charts (VIDEO) Jala Brat und Buba Corelli haben auch einen Song gecovert und schon dominiert er in den österreichischen Charts.