Mann ändert zum ersten Mal seine Lotto-Zahlen – dann passiert DAS

Ein Lotto-Spieler aus Sydney, der bislang auf seine bewährten Zahlen setzte, wagte den Sprung ins Ungewisse und wählte statt seiner Glückszahlen einen Quicktipp. Diese spontane Entscheidung machte ihn um drei Millionen australische Dollar reicher, was in etwa 1,8 Millionen Euro entspricht. Als er von seinem Solo-Gewinn hörte, konnte er sein Glück kaum fassen: „Oh mein Gott, ich habe ganz allein gewonnen?“, teilte er enthusiastisch mit.

Quick-Tipp

Trotz der Treue zu seinen traditionellen Zahlen entschied sich der Mann für einen Wechsel zur Zufallsauswahl – eine Entscheidung, die sein Leben verändern sollte. „Es ist so ein Glück, dass ich Zufallszahlen verwendet habe,“ reflektierte der frischgebackene Millionär über seine Entscheidung, die sich als goldrichtig herausstellte. Oft bleiben Lottospieler ihren persönlichen Zahlen treu – Zahlen, die häufig mit bedeutenden Daten und Ereignissen verbunden sind. Doch in diesem Fall sorgte der Wechsel für die entscheidende Wendung zum Erfolg.

Kinder an erster Stelle

Über seine Pläne mit dem unerwarteten Vermögen hat sich der Neumillionär noch nicht im Detail geäußert, jedoch machte er deutlich, dass seine Kinder seine oberste Priorität genießen. „Ich habe mir immer gesagt, dass wenn ich eines Tages in der Lotterie gewinne, stehen meine Kinder an erster Stelle,“ erklärte er. Die Familie kann sich auf eine Zukunft freuen, die nun mit weniger finanziellen Sorgen gesegnet ist.

Die Story des Lotto-Teilnehmers, zeigt aufs Neue, dass Glück und Zufall manchmal mehr Gewicht haben als jegliches System. Sein Erlebnis liefert Stoff für Träume vieler Lotto-Spielender weltweit: Die Hoffnung, dass auch sie eines Tages die richtigen Zahlen ankreuzen oder vom Schicksal angenehm überrascht werden.

Und falls jemand sein Glück probieren will – Das waren die richtigen Zahlen: 17, 12, 28, 21, 13, 33 and 32. Die Zusatzzahlen waren 22, 9 und 7. (Aber Achtung: Beim Lotto in Österreich gibt es nur 6 Richtige!)