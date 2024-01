Mann flitzt mit 138 km/h durch Wien-Favoriten

Als ob die Wiener Laaer-Berg-Straße eine private Rennstrecke wäre, haben zwei Autofahrer in der Nacht ihre Fahrzeuge auf Vollgas gesetzt und gerieten dabei ins Visier des mobilen Radarmessfahrzeugs. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen, die von der mobilen Überwachungseinheit erfasst wurden, waren so gravierend, dass den beiden Rasern nun ein behördliches Verfahren und möglicherweise der Entzug der Führerscheine droht.

Wien-Favoriten: Die mobile Radarfalle, die auf der belebten Laaer-Berg-Straße in Richtung Stadtzentrum stationiert war, schlug in der Nacht zweimal Alarm. Zwei Autofahrer hatten sich offensichtlich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gehalten und waren mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Der erste Raser wurde um 21.35 Uhr erfasst, während der zweite Bleifuß um 22.17 Uhr in das Radar der mobilen Einheit geriet. Die genauen Geschwindigkeiten, die die beiden Fahrer auf dem Tacho hatten, sind noch nicht bekannt, aber sie waren hoch genug, um eine Anzeige zu rechtfertigen.

behördliches Verfahren eingestellt

Die beiden Fahrer wurden aufgrund ihrer rasanten Fahrt angezeigt und müssen sich nun auf ein behördliches Verfahren einstellen. Dieses könnte mit dem Entzug der Führerscheine enden, sollte das Vergehen als schwerwiegend genug eingestuft werden.