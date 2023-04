Mann mit 18 illegalen Migranten in Kleinbus festgenommen

Polizei erstattet Anzeige gegen einen 32-jährigen Mann, der am Sonntag in der Nähe der kroatischen Grenze festgenommen wurde, als er 18 illegale Migranten aus dem Irak ohne Dokumente in einem Kleinbus transportierte.



Der Mann wurde wegen des Verdachts auf das Verbrechen des illegalen Eintritts, der Bewegung und des Aufenthalts in der Republik Kroatien, einem anderen EU-Mitgliedstaat oder einem Unterzeichner des Schengener Abkommens verhaftet. Die Untersuchungen wurden von den Beamten der Grenzpolizeistation Korenica in Zusammenarbeit mit der Polizeiabteilung durchgeführt.



Die Polizei stoppte das Fahrzeug des Mannes um 21:20 Uhr in Donji Vaganac und stellte fest, dass 18 irakische Bürger (11 Männer im Alter von 22 bis 47, zwei Frauen im Alter von 36 und 35 und fünf Kinder) ohne Dokumente im Fahrzeug waren. Alle 18 Personen haben Asyl beantragt und wurden in eine Unterkunft für internationale Asylsuchende in Zagreb gebracht.



Es wurde auch festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte und keinen Personalausweis bei sich trug. Der Verdächtige wurde der Polizeiabteilung Lika-Senj übergeben und die Strafanzeige wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft übermittelt. Der Fall wird nun vor Gericht gebracht.