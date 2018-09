Mann pinkelt auf Auto seines Nachbarn und reißt ihm das Ohr ab

Hollywoodreif beschreibt diese Geschichte aus dem Bezirk Korneuburg wohl am besten. Der Zwist zwischen den Nachbarn geht bereits über längere Zeit, dieses Mal eskaliert er jedoch komplett.

Das Opfer und ein Pärchen, das im Stock darunter wohnt, können sich nicht besonders Leiden. Der Grund dafür ist, dass der Nachbar die beiden Arbeitslosen bereits mehrfach wegen Lärmbelästigung angezeigt hat.

Nachdem der 56-Jährige mal wieder zur Kasse gebeten wurde und zu einer Geldstrafe verrichten musste, wollte er sich an seinem Nachbar rächen. Er ging zum Fahrzeug seines Rivalen und pinkelte darauf. Dies beobachtete der Autobesitzer vom Fenster aus und lief sofort die Stiegen hinunter zum Parkplatz.

Freundin mischte sich sein

Es dauerte nicht lange und schon war die 38-jährige Freundin des „Pinklers“ vor Ort und mischte sich in den Streit ein. Was folgte war eine handfeste Auseinandersetzung, bei der beide Männer zu Boden gingen. Der Autobesitzer verlor dabei das halbe Ohr und zog sich einen Fingerbruch zu. Dem nicht genug soll die Frau zudem noch auf dem Boden liegenden Mann gesprungen sein und so dem Opfer so den Unterschenkel gebrochen haben.

„Er hat sich selbst verletzt“

Zuerst leugnete das Pärchen vor Gericht die Schlägerei und beteuerte, dass sich der Mann beim Stiegen hinunterlaufen verletzt habe. „Und dabei auch das Ohr verloren oder wie?“, fragte der Richter.

Die Frau zeugte sich daraufhin geständig, während der 56-Jährige die Tat immer noch leugnete. Schlussendlich wurde das Pärchen zu neun, bzw. sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Beide Urteile sind rechtskräftig.