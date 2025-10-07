Mann rast ungebremst in LKW – Ehefrau stirbt

Tödlicher Crash auf der A8: Ein Kärntner (67) raste ungebremst in einen parkenden Lkw. Seine Ehefrau starb noch an der Unfallstelle, er überlebte schwer verletzt.

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A8 in Bad Reichenhall prallte am frühen Montagnachmittag ein 67-jähriger Kärntner mit seinem Skoda Yeti ungebremst auf einen am Seitenstreifen stehenden Lastwagen. Der türkische Lkw-Fahrer (29) hatte dort angehalten, um seine vorgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Fahrzeug völlig zerstört wurde.

Während der Unfalllenker mit schweren Verletzungen überlebte, kam für seine 65-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten beide Insassen mit schwerem hydraulischem Gerät aus dem Wrack befreien. Der schwerverletzte Fahrer wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Salzburger Landeskrankenhaus transportiert.

Bergung und Sperrung

Der Lkw-Fahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus befand, blieb unverletzt. Die Beamten haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A8 in Fahrtrichtung Salzburg kurz vor dem Grenzübergang Walserberg rund vier Stunden vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.