Mann singt 14-Stunden auf Busfahrt von Sarajevo nach Wien (VIDEO)

Die Busfahrt von Sarajevo nach Wien ist nicht nur ein Transfer über nationale Grenzen hinweg, sondern auch eine Reise der Geduld. Ein Passagier des bosnischen Busunternehmens Centrotrans löste eine Welle der Verzweiflung aus. Er gab 14 Stunden nonstop Volkslieder zum Besten. Seine Performance wurde zum viralen TikTok-Phänomen im Netz.

Ständchen sorgt für Wirbel

Einem unbekannten älteren Fahrgast war es offenbar ein Bedürfnis, die Langstreckenreise von Sarajevo nach Wien mit traditionellen Klängen zu bereichern. Ein Unterfangen, das bei einigen seiner Mitreisenden weniger auf Begeisterung als auf Ermüdung stieß. Was als gut gemeintes Unterhaltungsprogramm begann, entwickelte sich schnell zu einer akustischen Belastungsprobe.

Virale Sensation

Das Busunternehmen Centrotrans, ein Teil des Blaguss-Konzerns, ist durch diese Fahrt unfreiwillig in den Mittelpunkt eines viralen Netzphänomens gerückt. Videos des singenden Passagiers erregen Aufsehen in den sozialen Medien und besonders auf TikTok. Während die einen dem gesanglichen Dauerfeuer mit Humor begegnen und Vermutungen über mögliche Zahnweh als Ursache für das unermüdliche Singen anstellen, äußern sich andere weniger wohlwollend und schlagen vor, den Mann in der Bus-Toilette einzusperren.

Musikalische Odyssee

Die Palette der dargebotenen Lieder war breit und enthielt Klassiker wie das von Saban Saulic interpretierte Lied über die Sehnsucht nach Bosnien und der eigenen Mutter. Obwohl die Texte melancholisch und bewegend sind, schien die Wirkung auf das Publikum eher ermüdend als begeisternd. Fünf der etwa 60 Passagiere entschieden sich vorzeitig für einen Ausstieg in Slowenien, um der musikalischen Tortur zu entkommen.