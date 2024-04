Mann stirbt während eines Ryanair-Fluges (FOTO)

Es sollte ein freudiges Ereignis werden, doch es endete in einer Tragödie. Ein Inlandsflug in Italien wurde zur Bühne eines unerwarteten Dramas. Ein 33-jähriger Mann, Giuseppe Stilo, verstarb unmittelbar nach dem Start der Ryanair-Maschine von Turin Richtung Lamezia Terme. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch und hat sowohl Passagiere als auch Flugpersonal tief erschüttert.

Unheil nach dem Start

Wenige Minuten nach dem Start der Ryanair-Maschine, klagte der frisch verheiratete Giuseppe über Unwohlsein. Noch bevor seine schwangere Ehefrau, die aufgrund der Sitzordnung weit entfernt von ihm saß, die Chance hatte zu reagieren, verlor Giuseppe das Bewusstsein. Der Pilot reagierte sofort und leitete umgehend eine Rückkehr zum Flughafen Turin ein. Nur 36 Minuten nach dem Start war das Flugzeug wieder am Boden.

(FOTO: facebook/federica.marrella)

Lesen Sie auch: Balkan: Ryanair bietet günstige Preise für Sommer an! Insbesondere bietet Ryanair eine breite Palette von Flügen von Zagreb, Dubrovnik und Zadar an.

Ryanair-Flug hebt mit offener Tür ab Ryanair-Flug RK178 startet mit offener Tür und kehrt nach 18 Minuten nach Belfast zurück. Der Vorfall wird intern untersucht.

Ryanair's Datenschutz-Fiasko: Gesichtserkennung sorgt für Kritik Die Fluglinie Ryanair steht wegen der Einführung eines Gesichtserkennungsprozesses zur Kundenverifikation in der Kritik.

Verzweifelte Versuche und ein Schock

Trotz des schnellen Handelns der Crew konnte der herbeigerufene Notarzt nur noch den Tod des Passagiers feststellen. Die Nachricht von dem Unglück verbreitete sich schnell an Bord. Giuseppes Frau erfuhr allerdings erst später von dem Verlust ihres Mannes. Der Schock über das plötzliche Ableben ihres Partners, während sie nichtsahnend im hinteren Teil der Maschine saß, war so gravierend, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.