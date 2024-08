Mann versteckt tote Mutter in Gefriertruhe, um Pension zu beziehen

In einem kleinen Ort auf Sardinien wurde ein schockierender Fall von Betrug und Leichenverbergung aufgedeckt. Ein 54-jähriger Mann aus Sarroch, nahe der sardischen Hauptstadt Cagliari, steht unter Verdacht, den Leichnam seiner Mutter jahrelang in einer Gefriertruhe versteckt zu haben. Er soll dies getan haben, um weiter ihre Pension zu kassieren. Der Mann wurde nun wegen Leichenverbergens und schweren Betrugs auf Kosten des Staates angeklagt.

Die Carabinieri entdeckten den Leichnam der 78-jährigen Frau während einer Durchsuchung im Erdgeschoss des Hauses des Mannes. Nach ersten Untersuchungen lag die Leiche bereits seit über zwei Jahren in der Gefriertruhe, möglicherweise seit Beginn der Corona-Pandemie. Lokale Medien berichten, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben sein könnte.

Die Ermittler fanden den Leichnam vollständig in eine dicke Eisschicht gehüllt. Die sterblichen Überreste der Frau wurden für eine Obduktion ins Krankenhaus von Cagliari gebracht, um weitere Details zu den Todesumständen zu klären.

Lesen Sie auch: Kampf gegen Terroristen: Karner stellt knallharten Plan vorInnenminister Karner betont die Notwendigkeit digitaler Überwachung und Sicherheitsmaßnahmen gegen den Terror in Europa.

Kampf gegen Terroristen: Karner stellt knallharten Plan vorInnenminister Karner betont die Notwendigkeit digitaler Überwachung und Sicherheitsmaßnahmen gegen den Terror in Europa. Finanzpolizei schlägt zu: Massive Breitband-Betrügereien aufgedeckt!Gemeinsam mit den erheblichen Summen der privaten Anbieter schreitet der Ausbau des Breitbandnetzes in Österreich intensiv voran

Finanzpolizei schlägt zu: Massive Breitband-Betrügereien aufgedeckt!Gemeinsam mit den erheblichen Summen der privaten Anbieter schreitet der Ausbau des Breitbandnetzes in Österreich intensiv voran Banküberfall in Mieders: Täter auf der FluchtEin bewaffneter Mann überfällt eine Bank in Mieders, Tirol und flieht mit unbekannter Geldsumme. Großfahndung bisher erfolglos.

Ermittlungen laufen noch

Dieser Fall hat in der Region und darüber hinaus großes Entsetzen ausgelöst, da der Mann offenbar bereit war, über Jahre hinweg den Tod seiner Mutter zu verbergen, um finanziell von ihrer Rente zu profitieren. Die Ermittlungen dauern an, und es bleibt abzuwarten, welche weiteren Details in diesem erschütternden Fall ans Licht kommen werden.