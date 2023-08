Marihuana und Crystal Meth gefunden – Drogendealer festgenommen

In einer Aktion hat die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in einem Wohnhaus einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Bei Erhebungen in einem Stiegenhaus nahmen die Beamten einen starken Geruch nach vermutlich Cannabis wahr und fanden die Quelle in einer Wohnung. Der 34-jährige polnische Staatsangehörige, der die Wohnung öffnete, bestritt jeglichen Besitz von Suchtmitteln.

Doch die Durchsuchung der Wohnung brachte erschreckende Ergebnisse zutage: Die EGS fand rund 46 Gramm mutmaßliches Marihuana, etwa 64 Gramm vermutliche Amphetamine und fünf Gramm mutmaßliches Crystal Meth, sowie Bargeld in Höhe von 20 Euro. Der 34-Jährige wurde sofort festgenommen.

Drogenhändler festgenommen

Noch brisanter wurde die Situation, als die Beamten herausfanden, dass gegen den Tatverdächtigen ein Aufenthaltsverbot besteht. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin die Festnahme des mutmaßlichen Drogenhändlers an.

Die Ermittlungen laufen noch, um weitere Hintergründe und mögliche Verbindungen zu klären. Die örtliche Bevölkerung ist alarmiert und hofft auf eine rasche Aufklärung dieser gefährlichen Straftat.