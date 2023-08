Schock im Meer: Bub von Seeanemone verbrannt

Sommerspaß am Meer kann schnell zu einem Albtraum werden, besonders wenn verschiedene Meereslebewesen im Spiel sind. Das wird deutlich an der Geschichte eines neunjährigen Jungen, der in dem griechischen Küstenstädtchen Kalamaki von einer gefährlichen Seeanemone verbrannt wurde.

Laut einem Beitrag auf der Facebook-Seite „Live from Greece“ kam der Junge mit schmerzhaften Verbrennungen am Bein aus dem Meer und musste dringend ins Krankenhaus in Korinth gebracht werden, einer Stadt nahe Athen.

Kommentare unter dem Beitrag zeigten, dass der Kontakt mit diesem Meereslebewesen, das mit Quallen, Korallen und Hydrae verwandt ist, äußerst schmerzhaft sein kann. Andere erzählten von ähnlichen Erlebnissen ihrer Freunde, die ebenfalls von dieser Anemone verbrannt wurden.

Über den aktuellen Zustand des Jungen gibt es derzeit keine Informationen. Es wurde auch berichtet, dass dies bereits der dritte Vorfall dieser Art in der Region ist.

Die Seeanemone wird als eine Art Lebewesen beschrieben, das sowohl pflanzliche als auch tierische Eigenschaften hat und in jedem Meer vorkommen kann. Besonders viele der brennenden Zellen befinden sich an den Tentakeln dieses Meereswesens.