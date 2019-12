Marija Šerifović wird Mutter: intime Details zur Schwangerschaft & Geschlecht des Kindes

Die Eurovision Song Contest-Gewinnerin möchte sich kommendes Jahr ihren größten Wunsch erfüllen: ein Kind.

In einem Interview betonte Šerifović, dass sie immer ernsthafter darüber nachdenkt, Mutter zu werden. „Ich glaube, dass es der größte Triumph im Leben eines Menschen ist, Mutter oder Vater zu sein“, so die Sängerin und fügte hinzu: „Ich muss euch gestehen, dass mich allein der Gedanke daran bereits mit Freude erfüllt. Ich bin davon überzeugt, dass ich in den nächsten zwei Jahren Mutter werde.“

Samenbank oder Adoption?

Auf die Frage der Journalisten, ob sie selbst ein Kind zur Welt bringen möchte, oder eher eine Adoption bevorzugen würde, antwortete Šerifović: „Es wäre am logischsten, dass ich das Kind selbst zur Welt bringe. Ich hoffe nur, dass mein Kind kein Sänger wird. (lacht) Aber in Wirklichkeit ist das alles egal, wichtig ist nur, dass es gesund ist.“

Die Sängerin glaubt, dass sie sich mit einem Sohn besser zurechtfinden würde, jedoch sei ihr das Geschlecht ihres Nachwuchses egal. „Wenn es ein Mädchen wird, dann wird die Kleine sicherlich so ein Bandit wie ich. (lacht) Abwarten und Tee trinken. Was kommt, das kommt“, sagte Šerifović abschließend.