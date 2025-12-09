Marko-Hammer bei Red Bull? 82-Jähriger lässt Zukunft offen

Während Verstappen trotz verpasstem WM-Titel optimistisch blickt, stehen bei Red Bull Racing bedeutsame Personalentscheidungen an. Besonders Helmut Markos Zukunft sorgt für Spekulationen.

Nach einer wechselvollen Saison verfehlte Max Verstappen den fünften WM-Titel zwar um nur zwei Punkte, doch die gelungene Wende im Saisonverlauf wertete der Niederländer höher als das knappe Scheitern. Die Atmosphäre innerhalb des Teams habe sich wieder deutlich verbessert, unterstrich Verstappen. Dennoch bahnen sich für 2026 personelle Veränderungen an.

Unmittelbar nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi sorgte Helmut Marko mit einer unerwarteten Äußerung für Aufsehen. Obwohl sein Vertrag noch bis Ende 2026 läuft, ließ der Grazer seine Zukunft offen. “Es ist nicht in Zweifel, aber ich werde ein Gespräch führen und dann sehe ich, was ich mache”, erklärte der 82-Jährige am Yas Marina Circuit. Als Grund nannte er ein vielschichtiges Zusammenspiel verschiedener Faktoren.

Auf die direkte Nachfrage nach seinem persönlichen Wunsch antwortete Marko ausweichend: “Ich muss darüber schlafen, dann werden wir sehen.” Seine Position ist eng mit den strukturellen Entwicklungen im Rennstall verknüpft.

Strukturelle Anpassungen

Der österreichische Energydrink-Konzern hat im Verlauf dieser Saison wieder stärker ins operative Geschäft eingegriffen. Red Bull strebt eine nachhaltige Führungsstruktur an, die auch langfristig Bestand haben kann. Marko selbst hatte mehrfach betont, ein fünfter Championat für Verstappen wäre sein größter Wunsch.

Zudem hatte er in der Vergangenheit wiederholt angedeutet, seine Laufbahn zu beenden, sobald auch Verstappen eines Tages seinen Helm an den Nagel hängt. Die anstehenden Gespräche in der Winterpause könnten Markos Abschied nun früher herbeiführen als erwartet.

Ungeachtet des Ausgangs bleibt Markos Einfluss auf Verstappens Karriere unbestritten. Er ermöglichte dem Niederländer 2015 den direkten Sprung in die Königsklasse, während Mercedes damals einen Umweg über die GP2-Serie favorisiert hätte. Verstappen revanchierte sich mehrmals mit loyaler Unterstützung, besonders deutlich in Saudi-Arabien 2024, als Marko im internen Machtkampf mit Teamchef Christian Horner unter Druck stand.

Rennleiter Laurent Mekies deutete am Sonntagabend ebenfalls strukturelle Anpassungen vor dem Start der neuen Saison an. “Helmut war unglaublich unterstützend dabei, uns zu helfen, die Dinge in diesem Jahr zu drehen”, sagte Mekies. “Er und das Top-Management mussten im Laufe des Jahres einige schwierige Entscheidungen treffen.”

Anschließend wurde Mekies grundsätzlicher: “Die Formel 1 ist kein statisches Umfeld. Man passt seine Strukturen fortlaufend an, das gilt für den technischen wie für den sportlichen Bereich.” Es sei völlig normal, ständig zu prüfen, wie man die Zusammenarbeit verbessern könne.

“Das sage ich nicht speziell auf Helmut bezogen, sondern generell”, betonte Mekies. “Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem wir uns gegenseitig herausfordern und nach den nächsten Schritten suchen, egal wie klein sie sind.” Für Markos Beitrag zur Trendwende nach einer schwierigen Saisonmitte fand er nur anerkennende Worte.

Lambiases Zukunft

Neben Markos Zukunft steht noch eine weitere Personalfrage im Raum. Gianpiero Lambiase zeigte sich direkt nach dem Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi sichtlich bewegt an der Kommandozentrale. Hintergrund sind private Umstände, die das Jahr für den Italiener besonders belastend gestalteten.

Bei den Grands Prix in Österreich und Belgien fehlte er, wobei Simon Rennie vorübergehend die Position als Verstappens Renningenieur übernahm. Aus Paddock-Kreisen ist zu hören, dass Lambiases exakte Funktion für die kommende Saison noch nicht festgelegt ist.

Aufgrund der erwähnten persönlichen Situation möchte Red Bull das Thema während der Winterpause ausführlich erörtern. Falls das Team einen passenden Renningenieur für Verstappen finden und eine Konstellation entwickeln sollte, mit der alle Beteiligten zufrieden sind, könnte Lambiase seine Aufgaben an der Boxenmauer abgeben. Er würde dann in eine übergeordnete Position aufrücken, Insiderinformationen zufolge weiterhin mit Präsenz an der Rennstrecke.

Aus Teamkreisen verlautet, dass bislang keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Angesichts der gegenwärtigen Situation sei es wenig ratsam, in dieser komplexen Phase voreilige Festlegungen zu treffen. Man wolle behutsam vorgehen und sämtliche Aspekte berücksichtigen.

Verstappen äußerte sich unmittelbar nach dem Rennen zu Lambiases emotionalem Moment. “Es war ein emotionales Jahr. Vergiss die Ergebnisse dieses Jahr, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war hart”, sagte der Niederländer. “Ich bin sehr glücklich, mit jemandem arbeiten zu können, der so leidenschaftlich ist.”

Dann wurde Verstappen persönlich: “Natürlich ist er mein Renningenieur, aber ich sehe ihn als meinen Freund. Wir haben so viele emotionale Dinge gemeinsam durchlebt und fantastische Erfolge gefeiert.” Er sei sicher, dass Lambiase nach der Zielflagge etwas emotional war.

“Ich freue mich sehr darauf, hier abzureisen und mich mit ihm auszutauschen, weil es zeitweise nicht einfach für ihn war”, sagte Verstappen. “Ich bin einfach sehr stolz darauf, mit jemandem arbeiten zu dürfen, der so gut ist. Ein echtes Beispiel für jemanden, der diese Saison nie aufgegeben hat, selbst durch die schwierigen Zeiten.”