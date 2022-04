Masernfälle steigen stark an: Jetzt wird Impfkampagne unterbrochen

Die Masern sind nicht zu stoppen! Wie die WHO berichtet sind dieses Jahr im Jänner und Februar bis zu 17.300 Masernfälle registriert worden.

Mittlerweile haben doppelt so viele Personen Masern, als 2021. Auch hier soll Corona eine große Schuld mit sich tragen, weshalb es zu einer Unterbrechung der Masern-Impfkampagne kam.

Viele Kinderärzte appellieren an alle Eltern, dass sie ihre Kindern dringend impfen lassen sollen, denn Masern sind nicht harmlos.

“Es kann zu schweren Ohren- und Lungenentzündungen kommen. Eines von 1000 Kindern stirbt auch an einer schweren Gehirnentzündung. Also die Masern sind wirklich gefährlich und die Impfung bietet einen großartigen Schutz.”, erklärt Kinderarzt Kurt Widhalm gegenüber Kronehit.

Quelle: Kronehit-Artikel