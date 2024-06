Massive Ausschreitungen zwischen Serbien- und England-Fans in Gelsenkirchen (VIDEO)

Am Rande des EM-Qualifikationsspiels zwischen Serbien und England kam es in Gelsenkirchen zu massiven Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Fangruppen. Die Krawalle begannen bereits vor dem Spiel in der Nähe des Hauptbahnhofs, als serbische und englische Hooligans aufeinandertrafen.

Gegen Mittag eskalierte die Situation, als sich beide Fangruppen im Bereich des Lokals „Posthörnchen“ begegneten. Laut Zeugenaussagen flogen Stühle und Bierkrüge durch die Luft, während Glasscherben die Straßen bedeckten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Einsatzkräfte setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die gewalttätigen Gruppen zu trennen.

Polizei gefordert

Der Polizeieinsatz war umfangreich und dauerte mehrere Stunden. Die Beamten mussten nicht nur die unmittelbare Auseinandersetzung beenden, sondern auch verhindern, dass sich die Krawalle auf andere Teile der Stadt ausweiteten. Mehrere Personen wurden festgenommen, und zahlreiche Verletzte mussten vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Auch unbeteiligte Passanten wurden in die Vorfälle verwickelt und erlitten Verletzungen.

Englische Fans zeigten sich trotz der Ausschreitungen unbeeindruckt und setzten ihre Feierlichkeiten fort. “Wir lassen uns von ein paar Hooligans nicht die Laune verderben,” sagte ein englischer Fan, der anonym bleiben wollte. Die serbischen Fans hingegen zogen sich nach den Krawallen größtenteils zurück, während die Polizei die Ermittlungen aufnahm.

Die Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf das Gewaltpotenzial im Umfeld internationaler Fußballspiele. Bereits im Vorfeld des Spiels hatten Sicherheitskräfte vor möglichen Auseinandersetzungen gewarnt. Die Polizei kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen bei zukünftigen Spielen weiter zu verschärfen und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt anzuwenden.

Politische Vertreter zeigten sich entsetzt über die Ereignisse. Der Bürgermeister von Gelsenkirchen, Klaus Meier, verurteilte die Gewalt scharf und betonte die Notwendigkeit, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. “Solche Ausschreitungen dürfen in unserer Stadt keinen Platz haben,” sagte Meier in einer Pressekonferenz. Auch Sportfunktionäre äußerten ihre Bestürzung und forderten härtere Strafen für gewalttätige Fans.

Die Ausschreitungen in Gelsenkirchen sind ein alarmierendes Beispiel dafür, wie schnell die Stimmung bei Fußballspielen eskalieren kann. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen bleibt die Herausforderung bestehen, solche Vorfälle zu verhindern und die Sicherheit für alle Fans zu gewährleisten.