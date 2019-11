Massive Störungen bei Instagram und Facebook!

Die Apps der Faceook-Familie standen am Donnerstag teilweise still. Schuld daran sind massive Ausfälle, mit denen vor allem Facebook und Instagram zu kämpfen hatten.

Weltweit soll es zu Störungen auf den beliebten Social Media Plattformen gekommen sein. Mit den Worten „Oops, an error occurred“ (Hoppalla, es kam zu einem Fehler) wurden User über den Ausfall ihrer Lieblingsapp informiert, woraufhin man weder über die Applikation noch über die Website auf Facebook oder Instagram zugreifen konnte.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown

— Instagram (@instagram) 28. November 2019