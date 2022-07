Mautgebühren auf dem Balkan: Das sind die aktuellen Preise!

Wer keine bösen Überraschungen in Form von Gebühren für die Straßennutzung im Ausland erleben möchte, sollte sich vorab informieren. Denn Extra-Kosten für eine Tunneldurchfahrt oder digitale Vignetten können sich schnell aufsummieren.

Damit die Fahrt in den Urlaub nicht zur Belastung des Budgets wird, sollte man sich genauere Informationen über das Reiseziel einholen. Wir haben einige Länder zusammengestellt, für die Mautgebühren anfallen.

ÖSTERREICH

Neben der Klebevignette für die Windschutzscheibe gibt es auch eine digitale Pickerl-Version, die an das Kfz-Kennzeichen gebunden ist und unter www.asfinag.at bestellt werden kann. Hier sollte man jedoch aufpassen, denn die digitale Vignette ist frühestens 18 Tage nach der Bestellung gültig.

SLOWENIEN

Vignette Preis in Euro Jahresvignette PKW 2A 110.00 Euro 1-Monats-Vignette PKW 2A 30.00 Euro 7-Tages-Vignette PKW 2A 15.00 Euro Jahresvignette PKW 2B 220.00 Euro Jahresvignette Motorrad 55.00 Euro 7-Tages-Vignette Motorrad 7.50 Euro 6-Monats-Vignette Motorrad 30.00 Euro

KROATIEN

Wer in den letzten Jahren Urlaub in Kroatien gemacht hat, hat sich oftmals über die höhere Maut während der Sommermonate geärgert. Eigentlich ist es Usus, dass die Autobahngebühren in Kroatien von Mitte Juni bis Mitte September um rund 10 Prozent erhöht werden.

Strecke Preis Kuna Preis Euro Zagreb-Nova Gradiška 61 Kuna 8 Euro Zagreb-Osijek 122 Kuna 16 Euro Zagreb-Lipovac 128 Kuna 17 Euro Zagreb-Bregana 7 Kuna 0,95 Euro Mraclin-Leknik 10 Kuna 1,35 Euro Tunnel Sveti Ilija Gratis Gratis Krčki most Gratis Gratis

Die genauen Preise findet ihr auf der offiziellen Homepage von HAC, HAK und ARZ.

SERBIEN

Strecke Preis in Dinar Preis in Euro Belgrad – Novi Sad 240 Dinar 2.50 Euro Belgrad – Subotica 640 Dinar 5.50 Euro Belgrad – Niš 920 Dinar 8.00 Euro Belgrad – Aleksinac 790 Dinar 7.00 Euro Belgrad – Vrbas 370 Dinar 3.50 Euro Belgrad – Šid 420 Dinar 4.00 Euro Ljig – Preljina 180 Dinar 2.00 Euro

Die aktuellen Autobahngebühren sind auch auf der offiziellen Website von “Putevi Srbije” zu finden.

BOSNIEN-HERZEGOWINA

Strecke Preis in KM Preis in Euro Svilaj – Odžak 1.00 KM 0.60 Euro Sarajevo Norden– Zenica Norden 7.00 KM 3.50 Euro Sarajevo Norden – Kakanj 4.00 KM 2.00 Euro Međugorje – Ljubuški 1.20 KM 0.60 Euro Laktaši – Prnjavor 3.00 KM 1.50 Euro Doboj – Prnjavor 3.00 KM 1.50 Euro Gradiška – Banja Luka 3.00 KM 1.50 Euro

Die aktuellen Autobahngebühren sind auch auf der offiziellen Website von Autoceste FBiH & Autoputevi RS zu finden.

MONTENEGRO