Mbappe knackt den Bann: Erste Tore für Real!

Mit glänzenden Augen und einem breiten Lächeln stand Kylian Mbappe vor den Kameras. „Das ist ein großer Moment“, erklärte der 25-Jährige nach seinen ersten Toren für Real Madrid in einer La Liga-Partie. Der Stürmer habe „wirklich darauf gehofft, im Bernabeu-Stadion zu treffen, in diesem legendären Stadion, dem besten der Welt. Aber das Wichtigste war, zu gewinnen.“

Sieg gegen Betis Sevilla

Beim 2:0-Sieg der „Königlichen“ gegen das weiterhin sieglose Betis Sevilla war der französische Superstar der gefeierte Mann. Mit seinem achten Torschuss brachte Mbappe Real Madrid in der 67. Minute in Führung. Acht Minuten später verwandelte er einen Foulelfmeter sicher und sorgte für das 2:0-Endergebnis. Nach drei liga-saisoneröffnenden Spielen ohne Torerfolg durchbrach Mbappe damit seinen Bann und ebnete den Weg für den Sieg von Real.

„Er ist angekommen“

Die Begeisterung über Mbappes Treffer wurde auch in den Medien deutlich: „Erschienen“ titelte das Real-hausinterne Journal Marca groß auf der Titelseite, begleitet von einem Foto des jubelnden Mbappe. AS schrieb schlicht: „Er ist angekommen.“

Rückstand auf Barcelona

Trotz des Erfolgs beträgt der Rückstand auf den Erzfeind FC Barcelona bereits vier Punkte. Barcelona, unter der Führung von Trainer Hansi Flick, hatte mit vier Siegen einen perfekten Start in die neue Saison hingelegt. Real Madrid hingegen vermied nach zwei Unentschieden gegen Mallorca und Las Palmas einen weiteren Punktverlust und steht derzeit auf dem zweiten Platz der Tabelle.

Mbappe: „Wir gewinnen am Ende immer mit Stil“

„Nach dem Spiel gegen Las Palmas wussten wir, dass wir gewinnen mussten. Und das haben wir in einem schwierigen Spiel getan. Wir sind Real, und am Ende gewinnen wir, und zwar mit Stil“, betonte Mbappe.

Trainer Ancelotti lobt Mbappe

Trainer Carlo Ancelotti zeigte sich erfreut über die Premieren-Tore seines neuen Schützlings. „Real hat Mbappe jedoch nie unter Druck gesetzt, Tore zu schießen“, sagte er. „Er war sehr effizient im Strafraum und hatte viele Chancen. Es ist wichtig, dass er Tore schießt, aber wir bewerten mehr die kollektive Arbeit.“

Schwieriger Start für Mbappe

Real Madrid tat sich lange schwer im Spiel gegen Betis. Mbappe hatte zunächst nur Halbchancen. In der Mitte der zweiten Halbzeit setzte Federico Valverde den Franzosen dann per Hackentrick in Szene. Mbappe erlief den Ball und schloss direkt ab – dies war der Auftakt zu seinem Erfolg.

Wechsel von Paris nach Madrid

Der Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid im Sommer war für Mbappe die Erfüllung eines Kindheitstraums. Auch der Start verlief gut, als er im europäischen Supercup gegen Atalanta Bergamo zum 2:0-Endstand für den Champions-League-Sieger traf. In der Liga hingegen wurde er in den ersten Spielen als Teil des fehlgeschlagenen Starts gesehen, bis zu seinem gefeierten Doppelpack gegen Betis Sevilla.