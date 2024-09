13-Jährige in Wien durch Gasvergiftung verstorben

Am Sonntagabend kam in Wien-Penzing eine 13-jährige Jugendliche ums Leben. In der Wohnung ihrer Familie in der Onno-Klopp-Gasse wurde sie, wie die Polizei bestätigte, durch eine Kohlenmonoxidvergiftung tödlich vergiftet.

Am Sonntagabend ist eine 13-Jährige in Wien-Penzing an einer Kohlenmonoxidvergiftung in ihrer Wohnung gestorben. Feuerwehr und Polizei fanden im Mehrparteienhaus in der Onno-Klopp-Gasse eine gefährlich hohe Konzentration des giftigen Gases. Ein Familienmitglied entdeckte das bewusstlose Mädchen im Badezimmer.

Wiederbelebungsversuche

Das Mädchen war beim Duschen bewusstlos geworden, als ihre Familie nach etwa 20 Minuten nachsah. Sie brachten die 13-Jährige aus dem Badezimmer und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch die Familie und die Feuerwehr konnte das Mädchen nicht gerettet werden.

Raumluftabhängige Gastherme

Untersuchungen ergaben, dass das Kohlenmonoxid durch eine raumluftabhängige Gastherme freigesetzt wurde. Ein Rückstau in der Abgasanlage führte dazu, dass das giftige Gas nicht entweichen konnte. Dadurch entstand eine gefährlich hohe Konzentration in der Wohnung.

Besonders in diesem heißen Sommer sorgte Kohlenmonoxid in Wien bereits mehrfach für tragische Vorfälle. Drei Menschen kamen durch das giftige Gas ums Leben. Ob mobile Klimageräte in der Wohnung die Situation verschärft haben, wird derzeit noch untersucht.