Mc Stojan sucht auf Tinder sein Liebesglück (FOTO)

Auch für Promis wie Mc Stojan ist die Suche nach der wahren Liebe in der Coronazeit besonders schwer. Der serbische Rapper hat jetzt ein Profil auf Tinder.

Die bekannte Flirt-App Tinder erfreut sich immer größerer Beliebtheit – und das auch bei Estrada-Stars. Schon so mancher Promi streicht nach rechts oder links.

So nutzt auch der “La-Miami”-Rapper Mc Stojan die Dating-App. Anscheinend matchte bis jetzt keine Frau mit ihm, weil viele Singles den Rapper für ein Fake-Profil halten. In seiner Profil-Beschreibung steht “Eine Frau ist wie ein Schatten: Wenn du mit ihr gehst, entfernt sie sich, wenn du vor ihr rennst, rennt sie dir nach.” Außerdem gab er an, dass er in München und Belgrad lebt. Will der Sänger so seine großen Liebe imponieren?

Bis jetzt schweigt der Rapper über sein Profil, bleibt abzuwarten, ob er so die Liebe seines Lebens finden wird.

