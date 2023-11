McDonald’s führt neue Saucen ein!

McDonald’s hat vor Kurzem sein Angebot erweitert und die Kunden mit neuen Produkten überrascht.

Die neuen Saucen sind keine spontanen Einfälle, sondern das Ergebnis eines langwierigen Prozesses. McDonald’s, mit Hauptsitz in Oak Brook, Illinois, ist bekannt für seine gründliche Marktforschung und zahlreichen Test-Sessions, bevor ein neues Produkt das Licht der Welt erblickt. Die Hürden sind hoch: Jede Zutat muss zum Marktstart in ausreichender Menge in jeder Filiale verfügbar sein. Die Maschinen und Geräte zur Zubereitung müssen bereitstehen. Und nicht zuletzt müssen kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden – was in Indien schmeckt, muss nicht unbedingt den Gaumen der Amerikaner treffen.

Sweet & Spicy Jam und Mambo

Die neuesten Ergänzungen im Saucen-Portfolio von McDonald’s sind der „Sweet & Spicy Jam“ und die „Mambo“-Sauce. Beide Saucen sind einzigartige Kreationen, die den Fast-Food-Liebhabern eine neue Geschmackswelt eröffnen. Der „Sweet & Spicy Jam“ ist eine Art Konfitüre, abgeschmeckt mit rotem Paprika, Szechuanpfeffer und einer Prise Cayennepfeffer. Dazu kommt ein Hauch Apfelessig – ein Hochgenuss für alle, die es feurig lieben! Die „Mambo“-Sauce hingegen stammt aus der Washingtoner „Black Community“ und ist eine Komposition aus Tomaten mit einem Hauch Essig; süß und würzig zugleich.

Doch die österreichischen McDonald’s-Fans müssen stark sein: Die beiden neuen Saucen sind nicht für den österreichischen Markt geplant. Auch die amerikanischen Genießer sollten sich nicht zu sehr an die neuen Geschmackserlebnisse gewöhnen, denn es handelt sich um saisonale Produkte, die nur für eine begrenzte Zeit angeboten werden.