Ältester Kinderschuhhersteller Europas ist pleite

Der traditionsreiche Kinderschuhhersteller Richter, bekannt für seine nachhaltigen Produkte, steht vor finanziellen Herausforderungen. Die Pandemie hat das Unternehmen hart getroffen, was zu einem Insolvenzantrag geführt hat. Ein Restrukturierungsprozess wurde eingeleitet, um das Überleben des Unternehmens zu sichern.

Mit einer 130-jährigen Geschichte ist Richter ein fester Bestandteil der europäischen Schuhindustrie. Das in Pasching, Oberösterreich, gegründete Unternehmen hat sich seit Beginn auf die Herstellung von Kinderschuhen spezialisiert. Heute hat Richter seinen Hauptsitz in Graz und produziert Schuhe in Europa und Asien. In den letzten Jahren hat das Unternehmen einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gelegt und den ersten vollständig nachhaltigen Kinderschuh entwickelt.

Trotz seiner langen Geschichte und seines Engagements für Nachhaltigkeit steht Richter nun vor finanziellen Schwierigkeiten. Die Coronavirus-Pandemie und der daraus resultierende Lockdown haben zu einem Umsatzrückgang und unerwarteten Finanzierungsbedürfnissen geführt. Dies hat das Unternehmen dazu veranlasst, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Insolvenz betrifft 20 Mitarbeiter und 120 Gläubiger

Ein Restrukturierungsprozess wurde eingeleitet, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs ist geplant und innerhalb von zwei Jahren nach der Annahme des Restrukturierungsplans sollten die Insolvenzgläubiger 20 Prozent der geforderten Summe erhalten. Dies soll durch operative Arbeit, Nutzung von Inventar und gegebenenfalls durch Drittmittel gesammelt werden.

Die Insolvenz betrifft 20 Mitarbeiter und 120 Gläubiger. Die Hauptverkaufsmärkte von Richter sind Deutschland, die Schweiz, Österreich und Ungarn. Diese könnten von der Insolvenz betroffen sein.

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Richter optimistisch. Das Unternehmen ist entschlossen, seine finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden und weiterhin hochwertige, nachhaltige Kinderschuhe zu produzieren.