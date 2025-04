McDonald’s überrascht Kunden – Das sind die neuen Bestellregeln!

McDonald’s Österreich hat sein Serviceangebot erweitert: Gäste können ihre Bestellungen nun bequem über die McDonald’s App aufgeben und direkt bezahlen. Diese neue Funktion ergänzt die bisherigen Bestellmöglichkeiten und bietet den Vorteil, dass die Speisen stets frisch zubereitet werden – unabhängig davon, ob sie an der Kassa, im McDrive oder direkt am Tisch entgegengenommen werden.

Für den Genuss im Restaurant beginnt die Zubereitung der Speisen erst nach der Bestellung, sodass Gäste die Wahl haben, ihre Mahlzeit entweder an der Kassa abzuholen oder sie direkt an ihren Tisch liefern zu lassen, wenn sie ihre Tischnummer angeben. Bei McDrive-Bestellungen wird das Essen erst bei der Ankunft des Gastes zubereitet – für maximale Frische.

Vorteile der App

Das neue System bietet nicht nur Zeitersparnis, sondern auch höchste Qualität, da alle Speisen frisch zubereitet werden. Auch während des Aufenthalts im Restaurant können Gäste weiterhin Bestellungen aufgeben und das Tischservice nutzen.

Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich, hebt die Vorteile der App insbesondere für Personen hervor, die für Kolleg:innen Essen mitnehmen oder mit kleinen Kindern unterwegs sind:

„Die App ist zum Beispiel richtig toll, wenn man selbst essen geht und Kolleg:innen ihre Lunch-Bestellung mitnimmt – oder für Familien mit kleinen Kindern: zuerst einen Platz suchen, ankommen, dann in aller Ruhe bestellen. Mit der neuen Funktion bieten wir unseren Gästen noch mehr Flexibilität – sie können die Option wählen, die am besten in ihren Alltag passt. Das bedeutet weniger Stress und mehr Genuss.“