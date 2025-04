Wiener Eissalons: Hier ist die Eiskugel am günstigsten!

Der Frühling kündigt sich – zumindest kalendarisch – an und bringt nicht nur wärmere Tage, sondern auch höhere Eispreise in Wien mit sich. Die Inflation macht auch vor dieser beliebten Leckerei nicht halt. Die alljährliche Frage lautet: Wie teuer wird der eiskalte Genuss in dieser Saison? Die Antwort bleibt ernüchternd: Günstiger wird es nicht.

Unabhängig von Regen, Wind oder den ersten Sonnenstrahlen bleibt die Lust auf eine köstliche Kugel Eis ungebrochen. In Wien bieten zahlreiche Eissalons ihre Sorten an – mit stark variierenden Preisen.

Ein traditionsreicher Wiener Eissalon etwa verlangt für eine Kugel 2,10 Euro, zwei Kugeln kosten 3,80 Euro und drei fünf Euro, egal ob im Becher oder in der Waffel. Ein fairer Preis für Klassiker wie Schokolade oder Vanille.

Unterschiedliche Preisstrukturen in der Eisszene

Ein anderer etablierter Salon in Wien verlangt 2,20 Euro pro Kugel – für zwei Kugeln ebenfalls 3,80 Euro. Ein familiengeführter Eissalon nahe dem Stubentor berechnet ebenfalls 2,20 Euro für eine Kugel, verlangt jedoch vier Euro für zwei Kugeln. Ab dieser Menge werde anders portioniert, heißt es offiziell.

Bortolotti, mit mehreren Standorten entlang der Mariahilfer Straße, hat den Preis auf 2,30 Euro pro Kugel erhöht. Zwei Kugeln kosten in der Waffel 3,80 Euro, im Becher 3,90 Euro. Für drei Kugeln zahlt man 5,10 Euro in der Waffel und 4,90 Euro im Becher – eine Preisstruktur, die durchaus bemerkenswert, wenn nicht gar rätselhaft erscheint.

Der Eis-Greissler, bekannt für seine regionalen, biologischen und kreativen Sorten, verlangt 2,50 Euro pro Kugel. Wer zwei Geschmacksrichtungen in einer Kugel möchte, zahlt einen Aufpreis von 50 Cent.

Ein Pionier des veganen Eises in Wien hat seine Preise ebenfalls angepasst: Eine Kugel kostet 2,80 Euro, zwei Kugeln 5,60 Euro und drei Kugeln 6,80 Euro. Die früher unübersichtlichen Aufschläge für „Specials“ wurden abgeschafft – jetzt gilt einheitliche Bepreisung.

Ferrari Gelato führt die Liste der teuersten Eissalons an: 3,30 Euro für eine Kugel, 6,20 Euro für zwei und 7,90 Euro für drei Kugeln. Hier bekommt man allerdings auch ausgefallene Sorten und eine Extraportion italienisches Flair. Ob sich der Preis lohnt, muss jeder selbst entscheiden.

Einzigartige Preisstrategie bei Tichy

Am Reumannplatz verfolgt eine Eislegende eine ganz eigene Preisstrategie: Abgerechnet wird nicht pro Kugel, sondern pro Becher. Der kleinste Becher mit drei Kugeln kostet heuer 3,10 Euro – ein Plus von 10 Cent im Vergleich zum Vorjahr. Tichy-Klassiker wie der Eismarillenknödel werden weiterhin nur als vollständige Kunstwerke angeboten.

Große Vielfalt, große Unterschiede

Wer durch die Wiener Innenstadt spaziert und Lust auf ein cremiges Eis verspürt, findet auch 2025 eine große und vielfältige Auswahl – sowohl bei den Sorten als auch bei den Preisen.